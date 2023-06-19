План действий платформы Диалога женщин стран ЦА планируют принять в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Диалог может способствовать участию женщин в решении гендерной проблематики во всех сферах регионального партнерства, включая вопросы, касающееся борьбы с глобальными угрозами, экономического развития и, конечно, мира и безопасности. Об этом заявил помощник Генерального Секретаря ООН по политическим вопросам, временно исполняющего обязанности Главы Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии, Мирослав Енча, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня предполагается официальное принятие плана действия платформы на 2023 год. Я не сомневаюсь, что под председательством Казахстана диалог женщин лидеров Центральной Азии продолжит свое поступательное развитие. Он, безусловно, имеет потенциал внести свой вклад в дальнейшее укрепление регионального сотрудничества», - сказал Мирослав Енча, выступая на заседании Диалога женщин стран Центральной Азии в Астане.

Представитель ООН также добавил, что роль женщины в укреплении регионального сотрудничества, сохранении мира и стабильности в регионе упомянуты в совместных заявлениях, принятыми главами государств Центральной Азии на третьей и четвертой консультативных встречах в Туркменистане и Кыргызстане.

«Диалог также может способствовать участию женщин и учитыванию гендерной проблематики во всех сферах регионального партнерства, включая вопросы, касающееся борьбы с глобальными угрозами, экономического развития и, конечно, мира и безопасности. Очень важно, что приоритетами платформы в этом году остаются - обеспечение эффективного участия женщин в разработке, реализации политики укрепления диалога по таким вопросам как: роль женщин в борьбе с последствиями изменения климата и противодействии насильственному экстремизму и терроризму», - добавил Мирослав Енча.

Ранее сообщалось, что в Астане в рамках казахстанского председательства проходит первое заседание Диалога женщин стран Центральной Азии, организованное при поддержке ООН.