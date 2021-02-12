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    План «Б»: что будет делать Правительство в случае ухудшения экономической ситуации

    12 Февраля 2021, 13:39

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О резервном плане действий на случай ухудшения экономической ситуации спросил министра национальной экономики РК Асета Иргалиева Спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы не знаем, как поведет себя пандемия коронавируса, мы не знаем, как скоро после окончание этого кризиса восстановится экономика. И не вмешаются ли какие-то новые негативные факторы. Всегда и Председатель партии нашей говорит и Глава государства, что мы должны иметь план Б. Есть ли у вас резервный план действий, если мы столкнемся с дополнительными вызовами, угрозами?» - спросил Нурлан Нигматулин на расширенном заседании фракции Nur Otan.

    А.Иргалиев заверил, что такой план имеется.

    «Да, у нас есть такой план. Правительством совместно с Национальным банком и Агентством по развитию финансового рынка разработан план совместных действий на случай ухудшения социальной экономической ситуации. Он включает пакет срочных мер контрциклического характера, который направлен на обеспечение необходимой поддержки населению и бизнесу, а также обеспечение макроэкономической стабильности . План вступает в действие в случае, если заработают триггеры. Среди триггеров есть факторы, как и распространение коронавируса и высокая волатильность цены на нефть, и другие внешние факторы», - ответил министр.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Нур Отан Экономика Другие государственные органы Общество
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