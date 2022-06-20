Плачевное состояние дорог в ЗКО: аким ответил на критику

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев заявил, что до конца года 50% дорог доведут до удовлетворительного состояния, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, в области сел больше, чем в других западных регионах. К примеру, в Мангистауской области 59 сел, а в ЗКО – 416. Плана строить дороги до всех 416 сел у акимата нет. Местные власти вместе с Министерством национальной экономики определили перечень перспективных сел, куда вошел 221 населенный пункт. Это опорные, спутниковые и приграничные села. В этом году на местные сети выделено 27 млрд тенге.

«Если сейчас 39% удовлетворительных дорог, то до конца года планируем до 50% довести. До всех 416 сел с государственной точки зрения неправильно доводить (дороги), поэтому мы сейчас переселяем некоторые села, где живут по 20-30 человек. Понятно, что будет неправильным в такие села за несколько сотен миллионов дорогу делать. Там в основном остаются животноводческие точки, никаких социальных объектов нет, поэтому эти села будем переселять. Задача до конца 2025 года – это 221 село привести в порядок, и к ним дороги, в первую очередь, обеспечить», - сказал глава региона на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

Также, он отметил, что большие средства выделяются на ремонт и строительство других дорог. В том числе трасса в сторону Оренбурга, трасса Уральск-Атырау, объездная трасса вокруг города Уральска, трасса в сторону Самары. Таким образом, основной упор будет делаться на магистральные республиканские дороги и областные дороги к перспективным селам.

«То, что средств не хватает – это одна причина (плохого состояния дорог – прим. авт.). Есть еще одна, техническая, – пропуская способность региона. У нас нет собственных дорожных материалов, инертных, все привозим из других регионов. В первую очередь – это щебень, поэтому пропускная способность наших железных дорог тоже играет роль. И физически мы не можем строить больше, даже если бы средства нашлись. Поэтому те 27 млрд, которые на местные сети выделены, и такой объем строительства, ремонта по 350-400 км, уже дадут хороший эффект», - заключил Г. Искалиев.

В конце апреля Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству и акимату области незамедлительно принять все необходимые меры по решению вопроса плохого состояния трасс. Еще в 2019 году Глава государства назвал одной из ключевых задач модернизацию транспортно-логистического потенциала региона, в котором 70% дорог находились в плачевном состоянии. Как подчеркнул Президент на встрече в Уральске, это не только сказывается на повседневной жизни граждан, но и снижает экспортный и транзитный потенциал региона. К. Токаев тогда поручил Правительству совместно с акиматом до конца 2021 года завершить работу по ремонту дорог в Казталовском, Жанибекском и Бокейординском районах. Однако, как сообщила газета «Egemen Qazaqstan», эти районы до сих пор не связаны с областным центром асфальтированной трассой. Строительные работы серьезно отстают от графика, имеются проблемы с их финансированием. Местные жители страдают от бездорожья, весной и осенью положение становится критическим.