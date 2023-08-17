Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 456.39 eur/kzt 495.09

    rub/kzt 4.74 cny/kzt 62.85
Прогноз погоды
Астана+14+16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мнения

    Пивом потушил загоревшийся автомобиль водитель в Германии

    17 Августа 2023, 04:27

    БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - Субботним днем по автобану на северо-востоке страны ехал легковой автомобиль, за рулем которого был 36-летний мужчина, а в салоне - его жена и двое детей. Внезапно из-под капота повалил дым. Заметив пожар, водитель немедленно остановился на обочине и высадил семью, однако дожидаться пожарных мужчина не стал и решил действовать, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на DW.

    Он быстро открыл багажник, где стоял ящик пива, и принялся заливать напитком горящую машину. Чтобы полностью потушить пламя, ему потребовалось восемь бутылок. Прибывшим на место происшествия пожарным оставалось лишь устранить последствия возгорания. Как выяснилось позже, причиной пожара стал дефект двигателя.

    К сожалению, автомобиль ремонту не подлежит, зато своевременные действия смекалистого водителя предотвратили серьезные повреждения автобана.

    Автор:

    Гульсара Кенбаева

    Германия Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    В Стокгольме строится одна из самых глубоких станций метро в мире
    Индия запустила исследовательскую станцию к Солнцу
    Референдум по АЭС, закуп нефтяных танкеров и инспекция МАГАТЭ: что еще пишут мировые СМИ о Казахстане
    В Сингапуре избрали нового президента
    Популярное
    1 Штормовое предупреждение объявлено в 12 регионах Казахстана
    2 В Алматы, Шымкенте и Атырау ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    3 Какие медицинские услуги можно получить в Казахстане бесплатно
    4 Движение автотранспорта частично ограничено в Астане из-за марафона
    5 Лучшие места для рыбалки в Павлодарской области