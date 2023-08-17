Пивом потушил загоревшийся автомобиль водитель в Германии

БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - Субботним днем по автобану на северо-востоке страны ехал легковой автомобиль, за рулем которого был 36-летний мужчина, а в салоне - его жена и двое детей. Внезапно из-под капота повалил дым. Заметив пожар, водитель немедленно остановился на обочине и высадил семью, однако дожидаться пожарных мужчина не стал и решил действовать, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на DW.

Он быстро открыл багажник, где стоял ящик пива, и принялся заливать напитком горящую машину. Чтобы полностью потушить пламя, ему потребовалось восемь бутылок. Прибывшим на место происшествия пожарным оставалось лишь устранить последствия возгорания. Как выяснилось позже, причиной пожара стал дефект двигателя.

К сожалению, автомобиль ремонту не подлежит, зато своевременные действия смекалистого водителя предотвратили серьезные повреждения автобана.