Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 444.45 eur/kzt 476.27

    rub/kzt 5.56 cny/kzt 62.81
Прогноз погоды
Астана+35+37℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Пітір садақа можно оплатить онлайн через приложение Smart Astana

    27 Апреля 2020, 12:41

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пітір садақа можно оплатить онлайн через приложение Smart Astana. Смарт-сервис реализован совместно Духовным управлением мусульман Казахстана, управлением по делам религий и Астана Innovations, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города Нур-Султана.

    Столичные мусульмане во время вынужденной самоизоляции в связи с карантином получили возможность оплатить пітір садақа в режиме онлайн.

    «Отныне пітір садақа и закят вы можете дать, не выходя из дома через мобильное приложение Smart Astana. Все, что необходимо, - следовать алгоритму: «Мои платежи» - «Благотворительность» - «Оплата садака». Кроме того, для удобства верующих в приложении доступно расписание оразы для столичных жителей», - сообщили в городском управлении по делам религий.

    Сервис реализован совместно Духовным управление мусульман (ДУМК), городским управлением по делам религий и Астана Innovations.

    Как сообщалось, в связи с чрезвычайным положением и карантинным режимом для обеспечения общественной безопасности во время священного месяца Рамазан проведение традиционных вечерних таравих-намазов и совместного приема пищи (ауызашар) в мечетях приостановлено.

    В 2020 году священный месяц Рамадан продлится с 24 апреля по 23 мая. Установленная ДУМК сумма пітір садақа в 2020 году составляет 370 тенге.

    Автор:

    Астана Религия Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Телемарафон ко Дню государственных символов запустят в Астане
    День защиты детей отметили в Таразе
    В эпицентре событий: как проходят будни столичных спасателей
    Казахстанские женщины бесплатно обучатся IT-профессиям
    Популярное
    1 В селах Карагандинской области отремонтируют дороги
    2 Вооруженный кортеж, дворец и миллиардеры: Как прошла свадьба принца Иордании
    3 Выпускники школ устроили экстремальную езду по Атырау
    4 Скончался еще один пострадавший в аварии педагог из Уральска
    5 Александр Недовесов пробился в третий круг «Ролан Гаррос»