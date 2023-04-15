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    Питбуль загрыз мужчину в Жаркенте: полиция начала расследование

    15 Апреля 2023, 12:41

    ЖАРКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Полиция проверяет причастность собаки к гибели мужчины в Жетысуской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

    «Факт зарегистрирован в городе Жаркенте, где сегодня утром на одной из улиц обнаружили тело 54-летнего местного жителя. У мужчины рваные раны в области головы, возможно, причиненные животным. Установлено, что в расположенном близ частном доме содержится ощенившаяся собака породы питбуль, на шерсти которой обнаружены похожие на кровь бурые пятна. Собаку на время усыпили. Действительно ли мужчина погиб от нападения животного, выясняется», - говорится в сообщении.

    На месте происшествия продолжают работать следственно-оперативная группа Панфиловской районной полиции. По факту назначены необходимые экспертизы.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Происшествия Жетысуская область
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