Питбуль вцепился в лицо девочки в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Как сообщил заведующий отделением хирургии Костанайской областной детской больницы Игорь Белобржицкий, ребёнок поступил в тяжёлом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на alau.kz.

Происшествие случилось 6 мая в городе Тобыл. На ребёнка напал питбуль. Собака разорвала лицо 3-летней девочке.

«Поступила девочка в тяжелом состоянии. В шоке. Разрывы губ, лица. Проведена срочная операция. Собрали губы, ушили лицо. Ребенок был в реанимации несколько дней. Сейчас состояние удовлетворительное. Ребенок активный, бегает, кушает состояние ближе к удовлетварительному. Смотрим за швами. Воспалений нет. Как правило, после укусов собак эти раны инфицированные, они нагнаиваются особенно лицо, это очень опасно. Инфекция идет в мозг. Здесь все хорошо. Температуры нет. Через несколько дней скорее всего снимем швы. И пойдет на выписку», — сообщил Игорь Белобржицкий.

Напомним, со 2 марта 2022 года в Казахстане вступил в силу закон об ответственном обращении с животными. Законом установлены требования при обращении и содержании животных отдельных категорий в культурно-зрелищных целях, экспериментальных (лабораторных), служебных, домашних, безнадзорных и бродячих животных.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном совещании Правительства 19 апреля 2023 года рассказал о жалобах жителей всех областей на бродячих собак. Глава государства отметил, что никто из представителей власти не занимается проблемой, ссылаясь на соответствующий закон, но идя по такому пути, можно потерять контроль над ситуацией.