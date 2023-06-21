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    Питание для учащихся начальных классов будет бесплатным в СКО

    21 Июня 2023, 11:10

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в новом учебном году учащиеся 1- 4 классов будут питаться в школах бесплатно, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Соответствующий проект постановления появился на сайте открытых нормативно-правовых актов. В документе указано, что проект принимается в целях обеспечения бесплатным горячим питанием учащихся начальных классов в государственных организациях среднего образования области.

    Ранее об этом сообщал аким области Айдарбек Сапаров. Он отмечал, что до настоящего времени в регионе обеспечивали бесплатным горячим питанием детей из малообеспеченных и многодетных семей.

    Из бюджета на питание младшеклассников выделили около 2,5 млрд тенге.

    Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования. На публичном обсуждении будет находиться до 3-го июля.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Акимат школа Дети
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