Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Карагандинская область

    Пистолет и наркотики перевозили карагандинцы в машине

    22 Октября 2022, 15:20

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Пистолет и наркотики перевозили карагандинцы в авто, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    « 21 октября в Караганде стражи порядка задержали автомобиль под управлением 29-летнего мужчины. Кроме него, в салоне машины находился еще 28-летний пассажир. В ходе осмотра полицейские обнаружили у него сверток с веществом зеленого цвета со специфическим запахом. При этом, второй задержанный признался, что под водительским сиденьем авто находится пистолет Макарова. Данное оружие и четыре патрона к нему изъяты. Экспертиза установила, что это огнестрельное оружие, пригодное к стрельбе патронами», - рассказали в полиции.

    Ведется досудебное расследование по статье 296 УК РК «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта» и статье 287 УК РК «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».


    Фото: polisia.kz

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Карагандинская область Борьба с преступностью Борьба с наркотиками
    Новости по теме
    Новости по теме
    Подозреваемого в торговле наркотиков задержали в Талдыкоргане
    Свыше 20 тонн дикорастущей конопли сожгли в Жамбылской области
    На 18 млн тенге обманули мошенники жительницу Кокшетау
    Спецоперация КНБ: канал незаконного оборота оружия перекрыли в Актау и Таразе
    Популярное
    1 Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
    2 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    3 70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
    4 Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
    5 Члены Национального курултая встретились в Туркестане