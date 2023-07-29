Пистолет и более 800 патронов изъяли у жителя Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - 27 июля сотрудниками управления по противодействию экстремизму ДП Мангистауской области в Актау задержан 23-летний гражданин, у которого при обыске из барсетки изъят предмет, похожий на боевой пистолет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Как рассказали в полиции, при обыске его авто Kia Sportage обнаружены 60 патронов РАК, калибра 9 мм. Также, при обыске по месту жительства задержанного в спальне обнаружены травматический пистолет без названия, 720 патронов РАК, калибра 9 мм, 40 патронов Барнаул, 30 патронов Гром, шесть патронов 12-го калибра, 18 патронов с надписью «10Х24».

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР УП города Актау ч. 2 ст. 287 УК РК.

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, назначены ряд соответствующих экспертиз, а также вышеуказанное авто водворено на штрафстоянку.