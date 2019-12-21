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    Писатели получили гранты акима Алматы

    21 Декабря 2019, 08:56

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев встретился с членами Союза писателей Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе встречи 60 представителей творческих профессий стали обладателями грантов акима. Ранее гранты получили 90 писателей, поэтов и литературных критиков.

    Гранты акима являются одной из мер поддержки с целью раскрытия творческого потенциала начинающих писателей и знаком признания состоявшихся мастеров слова. Аким отметил важную роль творческой интеллигенции в воспитании патриотизма и любви к Родине, родному городу у представителей подрастающего поколения. По словам Бакытжана Сагинтаева, город будет оказывать необходимую поддержку в издании книг, ремонте здания дома писателей, проведении творческих конкурсов. Писатели и поэты могут внести вклад в формирование контента юбилейных мероприятий следующего года в честь Абая и аль-Фараби, а также 750-летия Золотой Орды.

    Автор:

    Данияр Дауталиев

    Алматы Культура История Казахстана Акимат Юбилей Общество
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