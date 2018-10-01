Писать цифры прописью на казахском языке стало проще в Интернете

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Специалисты института языкознания имени А. Байтурсынова разработали сервис для написания цифр прописью на казахском. Сервис в основном предназначен бухгалтерам, экономистам и другим специалистам, испытывающие трудности при написании или не знающие правописания сложных числительных на казахском языке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой страницу института в Facebook.

«Tezsana.kz - сервис по конвертированию чисел в числительные на казахском языке. Институт языкознания имени А. Байтурсынова начинает брать в разработку работ, направленную на разработку простых и полезных сервисов для интернет-пользователей. Данная деятельность направлена на удовлетворение потребностей казахскоязычной аудитории в качественном контенте. Также для тех кто, не владеет казахским языком, но сталкивается с ним ежедневно в быту и на работе», - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты института разработали сервис для написания цифр прописью на казахском, который предназначен в основном бухгалтерам, экономистам и другим специалистам, испытывающие трудности при написании или не знающие правописания сложных числительных на казахском языке. Он выдает ответы в двух форматах, то есть в двух полях. На первом поле выдает ответы полностью прописью, а на втором выводятся цифры и в скобках очередность написания. В первом поле после числительных идет символ ₸ (знак тенге). Сервисом можно легко пользоваться с любого устройства и через любой браузер.