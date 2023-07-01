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    Письмо пассажира «Титаника» продали на аукционе в Уругвае за $12 тысяч

    1 Июля 2023, 09:48

    БУЭНОС-АЙРЕС. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Письмо пассажира «Титаника», написанное на борту лайнера, продали на аукционе в Уругвае за $12 тысяч, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    Как сообщило в пятницу агентство EFE, письмо, датированное 11 апреля 1912 года, написал своему брату уругваец Рамон Артагавейтия Гомес. Оно было отправлено из Ирландии, где «Титаник» сделал последнюю остановку перед переходом через Атлантический океан.

    Как говорится на сайте аукционного дома Zorilla, позднее брат Артагавейтии Гомеса дописал на одной из страниц: «Последнее письмо, которое мне написал мой любимый брат Рамон. Спустя три дня потерпел бедствие «Титаник», а он утонул».

    По данным интернет-портала Infobae, лот был продан за стартовую цену. Имя покупателя обнародовано не было.

    «Титаник» затонул в ночь с 14 по 15 апреля 1912 года после столкновения с айсбергом. Всего на борту лайнера, совершавшего свой первый рейс из английского Саутгемптона в Нью-Йорк, находились 2 224 человека, 1 513 из них погибли. Его обломки были найдены на глубине 3,8 км в 600 км от побережья канадского Ньюфаундленда в 1985 году.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Мировые новости Титаник
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