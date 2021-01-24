Пираты напали на турецкое судно в Гвинейском заливе: 15 моряков взяты в плен

АНКАРА. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Пираты напали на шедший под флагом Либерии в Гвинейском заливе турецкий контейнеровоз MOZART и взяли в плен 15 членов экипажа. Об этом сообщило в воскресенье агентство «Анадолу», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

По его данным, атака была совершена в субботу, когда судно находилось на расстоянии около 86 морских миль (160 км) от города Сан-Томе. В результате нападения из 19 членов экипажа 15 были взяты в плен, один человек стал жертвой пиратов. Отмечается, что погибший был уроженцем Азербайджана.

Президент Турции Тайип Эрдоган дважды разговаривал по телефону с капитаном захваченного контейнеровоза Фурканом Яреном. Турецкий лидер получил информацию, согласно которой судно движется в сторону Габона с тремя оставшимися на борту моряками. Он заявил, что внимательно следит за ситуацией, и дал поручение принять все необходимые меры для спасения похищенных.

Кроме того, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонный разговор с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым и выразил соболезнования в связи с гибелью моряка.

В поисках похищенных членов экипажа задействованы турецкие посольства в соседних странах.



