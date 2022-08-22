Пиратским признано более 70% используемого в Казахстане программного обеспечения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На сегодня более 70% используемого в Казахстане программного обеспечения является нелицензионным, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Низкий уровень компьютерной грамотности граждан, включая работников государственного сектора, создает риск роста потенциальных жертв кибератак. В настоящее время отечественное информационное пространство продолжает быть зависимым от зарубежных аппаратных и программных решений. Неэффективная система коммерциализации IT-проектов в условиях отсутствия квалифицированных кадров затрудняет развитие отрасли. Так, на сегодняшний день более 70% используемого в Казахстане ПО является нелицензионным», - сообщается в проекте концепции развития цифровой экосистемы на 2022-2027 года «Киберщит-2», опубликованном на сайте «Открытые НПА».

В документе также отмечается увеличение количества обращений граждан с жалобами на различные интернет-ресурсы о незаконной публикации персональных данных. В ходе проверок было установлено, что источниками получения персональных данных являются общедоступные ресурсы государственных органов, публикующие открытые данные согласно Закону РК «О доступе к информации».

В 2021 году личные данные 533 млн. пользователей социальной сети Facebook из 106 стран оказались в свободном доступе. По данным Государственной технической службы, установлена компрометация 3,2 млн. строк данных, относящихся к пользователям из Казахстана (ФИО, номера телефонов, место проживания, место работы и учебы).