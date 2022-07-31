Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 479.51 eur/kzt 492.12

    rub/kzt 7.69 cny/kzt 71.02
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • Пилоты крупнейшего авиаконцерна Европы готовы выйти на забастовку

    31 Июля 2022 19:47

    БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - Пилоты крупнейшего авиаконцерна Европы - национального перевозчика Германии Lufthansa готовы выйти на забастовку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Deutsche Welle.

    Пилоты германской авиакомпании Lufthansa подавляющим большинством голосов проголосовали за проведение забастовки из-за зарплат. Об этом в воскресенье, 31 июля, сообщил профсоюз пилотов Vereinigung Cockpit (VC), уточнив, что забастовочных действий еще можно избежать.

    VC требует повышения заработной платы пилотам на 5,5 процента в этом году, а также автоматической индексации зарплаты в соответствии с инфляцией начиная со следующего года. Как утверждает профсоюз, руководство за шесть раундов переговоров так и не сделало предложения, которое может стать предметом обсуждения.

    В сообщении VC говорится, что 97,6 процента пилотов, которые приняли участие в голосовании, поддержали это требование. Голосование не означает, что забастовка обязательно будет проведена, но посылает «безошибочный сигнал» Lufthansa серьезно отнестись к потребностям пилотов авиакомпании, отметил член правления VC Марсель Грёльс (Marcel Gröls).

    В среду, 27 июля, однодневную забастовку объявил наземный персонал Lufthansa, в обязанности которого входит обслуживание пассажиров, багажа и грузов, техобслуживание самолетов и их буксировка. В результате были отменены более 1000 рейсов, нарушены планы около 134 000 пассажиров.

    Причиной для акции протеста, организованной профсоюзом Verdi, стало отсутствие прогресса в переговорах с перевозчиком по поводу увеличения заработной платы для 20 тыс. сотрудников наземных служб. Профсоюз требовал увеличить им зарплату на 9,5 процента в течение двенадцати месяцев и установить минимальную почасовую оплату труда в размере 13 евро.


    #Германия #Мировые новости #Авиация
    Новости по теме
    Новости по теме
    Машинисты поездов провели забастовку в Великобритании
    Первая резервная угольная электростанция возобновляет работу в Германии
    Госдолг Германии вырос за пандемию до рекордного уровня
    Германия планирует ввести налог на газ
    Популярное
    1 Назначен руководитель территориального департамента АДГС по Жетысуской области
    2 Назначен аким Коксуского района Жетысуской области
    3 Назначен аким Ескельдинского района Жетысуской области
    4 Назначен руководитель территориального департамента АДГС по Улытауской области
    5 Двух автоугонщиков задержали в Алматы