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    Пилоты бельгийского филиала Ryanair проведут забастовку 15-16 июля

    10 Июля 2023, 14:49

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Пилоты, работающие в бельгийском представительстве авиакомпании Ryanair, намерены провести забастовку 15-16 июля текущего года, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Как уточняет местная пресса, пилоты недовольны решением Ryanair (Ирландия) отменить коллективное трудовое соглашение о рабочем времени и периодах отдыха. Сотрудники также требуют восстановления их заработной платы до уровня, существовавшего до пандемии коронавируса. В период кризиса COVID-19 пилоты отказались от 20% своей зарплаты, передает телеканал VRT.

    «Мы не получили достаточного ответа от руководства на поставленные нами вопросы, чтобы мы могли отозвать уведомление о забастовке. Бельгийские пилоты проведут забастовку в выходные 15 и 16 июля», - говорит Ханс Эльсен из профсоюза «ACV Puls».

    Кроме того, Х.Эльсен добавил, что в настоящее время пилоты работают в течение 5 дней, а затем отдыхают 4 суток. Работодатель планирует в одностороннем порядке изменить этот режим на 6 рабочих дней и 3 дня отдыха. «Это незаконно», - объяснил он.

    В связи с забастовкой представитель профсоюзов посоветовал пассажирам, у которых рейсы из Брюссельского региона (аэропорты Завентем и Шарлеруа) проверять информацию на сайтах аэропортов.

    «Зайдите на веб-сайт аэропорта, чтобы узнать, был ли отменен их рейс. Аэропорт будет первым, кого Ryanair проинформирует о любых отменах рейсов», - уточнил Х.Эльсен.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

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