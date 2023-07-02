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    Пилотный проект Tax Free продлили в Казахстане до конца 2024 года

    2 Июля 2023, 01:46

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Комитетом государственных доходов в целях развития въездного туризма реализуется Пилотный проект Tax Free, предусматривающий компенсацию суммы НДС туристам, при вывозе товаров за пределы таможенной территории ЕАЭС с суммой не менее 20 минимальных расчетных показателей, передает МИА «Казинформ».

    Приказом Заместителя Премьер-Министра - Министр финансов Республики Казахстан от 27 июня 2023 года № 710 срок реализации данного Пилотного проекта продлен с 30 июня 2023 года до 31 декабря 2024 года с расширением географии Пилотного проекта на город Шымкент.

    До внесения изменений срок реализации Пилотного проекта был ограничен 30 июня текущего года и распространялся на субъекты торговли, расположенных в городах Астана, Алматы и Туркестан.

    Приказ зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 29 июня 2023 года за №32935 и вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Туризм Минфин РК ЕАЭС
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