Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Атырауская область

    Пилотный проект «Сервисная модель полиции» внедряют в Атырауской области

    24 Мая 2022, 21:21

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау под председательством акима области Серика Шапкенова состоялось заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений. Были рассмотрены вопросы о криминогенной ситуации, предотвращении интернет-мошенничества, а также внедрения пилотного проекта «Сервисная модель полиции», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным руководителя областного департамента полиции Нурхата Оразбаева, с начала года количество зарегистрированных уголовных правонарушений в регионе снизилось на 4,1%, в том числе преступлений – на 4,4%.

    «В результате ряда оперативно-профилактических мероприятий, направленных на активизацию работы по противодействию мошенничества, в отчетном периоде количество зарегистрированных преступлений в сфере мошенничества снизилось на 28,8%. В последние годы наряду с развитием современных технологий наибольшее распространение получает мошенничество в интернете – 44,3% зарегистрированных правонарушений. С 25 по 27 апреля текущего года в целях пресечения и раскрытия подобных преступлений на территории области проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Контрафакт». В ходе его проведения раскрыто 15 преступлений», – сказал Нурхат Оразбаев.

    Заместитель руководителя департамента Берик Амангельды проинформировал о внедрении пилотного проекта «Сервисная модель полиции».

    «В развитии сервисной модели полиции определены три основных вектора. Первый – пошаговая доступность, направленная на максимальное облегчение доступа граждан в полицию. Вторая – обеспечение тотальной безопасности и профилактика правонарушений. Третий вектор – тесное партнерство с населением. Эффективное решение проблем безопасности возможно только при активной поддержке местного сообщества. В этом направлении участковые инспекторы полиции регулярно проводят встречи с населением», – сказал Берик Амангельды.

    Глава региона Серик Шапкенов отметил, что приоритетной задачей проекта сервисной модели полиции является обеспечение работы по профилактике правонарушений и безопасности населения.

    «Любой вопрос должен быть решен своевременно. По этому проекту создана специальная рабочая группа. Необходимо начинать действовать по основным направлениям и тем самым усилить безопасность. Следует усилить также непосредственный контакт с населением и продолжить модернизацию работы местной полицейской службы, обеспечивающей безопасность населения», – сказал аким области.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Борьба с преступностью Безопасность
    Новости по теме
    Новости по теме
    Нетрезвый житель Петропавловска заехал на пешеходную улицу и снес фонарь
    Полицейские усиленно готовятся к выпускным вечерам в Таразе
    Нанесшего супруге ножевые ранения костанайца задержали полицейские
    «Ухажер» из сайта знакомств ограбил жительницу Уральска на первом свидании
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    3 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам