Пилотный проект по улучшению транспортных потоков запустят в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –В Актобе планируют улучшить систему распределения транспортных потоков. Об этом сообщил аким города во время посещения центра цифровых технологий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Центр обеспечения безопасности дорожного движения и цифровых технологий работает третий год. Спектр деятельности широкий - от дорожной разметки, светофоров до отслеживания городских маршрутов и техподдержки службы 109.

Рутина привела к шаблонному подходу в работе центра, заключил аким города Мурат Журебеков после посещения. Он остался недоволен распределением транспортного потока в городе, где в часы пик образуются пробки. Он посоветовал руководителям госорганов активизироваться и проявлять инициативу в работе.

«Вы проработайте эти вопросы по всем основным нашим городским перекресткам, где у нас заторы образовываются, где трафик большой. Надо подходить к каждой улице индивидуально, а не шаблонно. Можно за неделю это все проанализировать и дать предложения. Я выступил с предложением к начальнику местной полицейской службы, чтобы запустить пилотный проект», - сообщил Мурат Журебеков.

Цель пилотного проекта - наносить дорожную разметку в зависимости от транспортной загруженности, чтобы избежать пробок в городе.

Безопасность движения автотранспорта и пешеходов должны обеспечить помимо светофоров и искусственные дорожные неровности «лежачие полицейские». Их количество в Актобе, к сожалению, не соответствует требованиям.



