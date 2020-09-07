Пилотный проект по социальному предпринимательству разрабатывают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие проекты реализуются в Казахстане для развития гражданского общества. Об этом на открытии 11-ой ежегодной международной конференции «Истории развития: взгляд изнутри» рассказал председатель Комитета по делам гражданского общества Министерства информации и общественного развития РК Мадияр Кожахмет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Перед нами поставлены новые задачи по внедрению современных подходов в развитие гражданского общества. Этому свидетельствует недавно принятая концепция Гражданского общества в РК до 2025 года, в котором предусмотрены меры по созданию условий для развития гражданского общества и его институтов. Также вовлечению граждан в решение ключевых задач государства и общества, с учетом происходящих общественно-политических процессов, экономической конкуренции и разнообразия форм и методов гражданской активности», - сказал Мадияр Кожахмет.

Поэтому, по его мнению, для усиления эффективности этой концепции необходима совместная системная работа государства с общественными организациями. М. Кожахмет считает, что совместными усилиями мы можем развить компетентных, устойчивых и конкурентоспособных неправительственных организаций нового поколения.

«Вместе с тем, нами инициирована работа по внедрению инновационных подходов в деятельности неправительственных организаций: вопросы развития социального предпринимательства, повышение устойчивости НПО, взаимодействие НПО с бизнесом на постоянной основе. Сегодня реализуются ключевые задачи по повышению задачи неправительственных организаций, разрабатывается пилотный проект по социальному предпринимательству. Этот проект предоставит возможность по формированию конкретных предложений для развития культуры социального предпринимательства. В пилотном проекте будут отражены дальнейшие шаги развития по данному направлению среди неправительственных организаций», - заключил Мадияр Кожахмет.



