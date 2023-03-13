Пилотный проект по сертификации проектных менеджеров стартовал в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство труда и социальной защиты населения РК в рамках внедрения базовых инструментов независимой системы сертификации кадров совместно с профильными экспертами начало реализацию пилотного проекта «Внедрение независимой системы сертификации проектных менеджеров». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В рамках планируемой работы профессия «проектный менеджер» будет включена в Национальный классификатор занятий и реестр профессий, утверждена типовая квалификационная программа и выстроена система независимой сертификации специалистов проектного менеджмента.

Так, в ходе реализации пилотного проекта и апробации системы сертификации независимые центры сертифицируют не менее 50 проектных менеджеров. Сертифицированные специалисты будут иметь конкурентное преимущество на рынке труда.

Решение о начале совместного пилотного проекта было принято в рамках встречи вице-министра труда и социальной защиты населения РК Олжаса Ордабаева с участниками пилотного проекта – представителями экспертного сообщества из ТОО «Yevniy Consulting Group» и Казахстанской Ассоциации управления проектами.

В ходе обсуждения был рассмотрен международный опыт сертификации проектных менеджеров, определены первоочередные меры по реализации проекта, а также базовые сертификационные центры.



