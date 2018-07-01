Пилотный проект по правописанию на латинице запущен в Бурабае

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Пилотный проект по правописанию на латинице запущен в Бурабае, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на 24.kz.

Некоторые казахстанские школьники успевают в летнее время осваивать латиницу. Новые правила правописания казахского языка на основе латинской графики сегодня апробировали в Бурабае.

300 учеников, с 6 по 9 классы, приехавшие сюда отдыхать, приняли участие в пилотном проекте. Согласно заданиям, школьники должны были выбрать правильный и удобный для себя вариант написания казахских слов на латинице, прописать их, а после оставить свои предложения. Все они, говорят специалисты, будут учтены.

«Сегодня мы официально запускаем пилотный проект апробации правил нового алфавита на основе латинской графики, он будет проводиться во всех регионах и продлится до сентября текущего года», - рассказал председатель комитета по развитию языков и общественно-политической работы МКС РК Куат Борашев.