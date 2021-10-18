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    Пилотный проект по оформлению сопроводительных накладных на товары продлили до апреля

    18 Октября 2021, 14:59

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Основные моменты реализации пилотного проекта по оформлению сопроводительных накладных на товары перечислил Премьер-Министр РК Аскар Мамин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В рамках обязательств перед странами ЕАЭС, принятых при присоединении Республики Казахстан к ВТО, а также во исполнение 39 шага Плана Нации «100 конкретных шагов», создана национальная система прослеживаемости товаров, где обеспечивается документальный сквозной мониторинг товарооборота по всей цепочке перепродаж. В целях плавного перехода к внедрению СНТ, с начала 2021 года запущен Пилотный проект по оформлению СНТ, к которому на первоначальном этапе подключены наиболее подготовленные налогоплательщики (подакцизная продукция, пользователи Виртуального склада)», - напомнил Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

    На сегодняшний день по предварительным результатам Пилота:

    - исключена обязанность по ведению Виртуального склада «магазинами у дома» (необходимо только подтверждение СНТ по подакцизной продукции); - отменены сопроводительные накладные на подакцизные товары (сопроводительные накладные на нефтепродукты, сопроводительные накладные на алкоголь и сопроводительные накладные на табачные изделия);

    - внесены изменения в Правила бухгалтерского учета в части отмены обязательства по оформлению отдельных бухгалтерских форм З-2, З-5 в случае наличия СНТ;

    - пересмотрены сроки оформления и подтверждения СНТ;

    - предоставлена возможность оформления исправленной СНТ и ЭСФ на основе отклоненной СНТ, во избежание административной ответственности, а также снято ограничение на количество исправлений СНТ;

    - реализована возможность загрузки товарной части посредством Excel;

    - предоставлена возможность реализации импортированных товаров, не дожидаясь представления ФНО 328.00;

    - исключена обязанность по оформлению СНТ на перемещение в пределах одного лица по нефтепродуктам и табачным изделиям;

    - предусмотрена возможность выписки ЭСФ без привязки к СНТ на период пилота;

    - сокращены факты ввоза товаров в адрес фиктивных получателей в 61 раз, с 10,9 тысяч фактов до 177;

    - сокращена доля импортеров, не исполняющих обязательства по уплате НДС на импорт со стран ЕАЭС, которая до введения СНТ составляла 20-21%, после введения СНТ составила 1%.

    «Указанные изменения удалось получить в результате пилотного применения СНТ с учетом предложений и замечаний бизнес-сообщества, при этом штрафные санкции во время пилота не предусмотрены. Также по предложениям бизнес-сообщества принято решение в части продления сроков пилотного проекта до 1 апреля 2022 года по подакцизной продукции, ввозу/вывозу товаров на/с территории Республики Казахстан, а также по товарам, по которым ЭСФ подлежат выписке посредством модуля «Виртуальный склад», - заключил А. Мамин.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Премьер-министр РК Экономика ЕАЭС Аскар Мамин
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