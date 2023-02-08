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    Пилотный проект по обеспечению сельчан пастбищами запустят в Бухар-Жырауском районе

    8 Февраля 2023, 16:18

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Бухар-Жырауском районе Карагандинской области запустят пилотный проект, который поможет решить вопрос с нехваткой пастбищ для населения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    В пяти сельских округах – Белагашском, Кокпектинском, Тогызкудукском, Баймырза и Жанаталап – появятся площадки для выпаса со всей необходимой инфраструктурой.

    О пилотном проекте по созданию жайлау акиму Карагандинской области Ермаганбету Булекпаеву доложили в ходе рабочей поездки в Бухар-Жырауский район. На жайлау сделают загоны, установят вагончики для ветеринарных мероприятий, обеспечат водой. Из районного бюджета выделено более 93 млн тенге.

    Продолжают также выявлять неиспользуемые земли.

    «Бухар-Жырауский район – один из крупнейших в нашей области. В нем проживают 58 тысяч человек. Нехватка пастбищ и сенокосных угодий наблюдается повсеместно. Жители района постоянно поднимают этот вопрос. Необходимо провести качественную работу по изъятию неиспользуемых земельных участков», – сказал Ермаганбет Булекпаев.

    В районе продолжится ремонт водопроводных сетей. Будут завершены работы по обеспечению водоснабжением сел Суыксу, Тортколь, Семизбуга и Ульга. Много планов и по улучшению качества дорожной инфраструктуры. Выделены деньги на ремонт 50 км подъездных путей и внутрипоселковых дорог в 15 населенных пунктах района.

    Во время рабочей поездки по Бухар-Жыраускому району глава региона посетил несколько социальных объектов. Среди них общеобразовательная школа имени Юрия Гагарина в поселке Ботакара.

    Здание 1976 года нужно ремонтировать. По словам руководителя школы Сагыныш Тулеухановой, в замене нуждаются все сети и необходимо благоустройство прилегающей территории.

    О запланированных строительных работах и ремонте в организациях образования рассказал аким района Нуркен Кобжанов. По нацпроекту «Комфортная школа» в этом году начнут строить учебные заведения на 300 мест в селах Доскей, Уштобе и на станции Нура. Завершится строительство школы в селе Новостройка на 150 мест. Пройдет капитальный ремонт в средней школе села Доскей и детском саду «Балдаурен» поселка Ботакара.

    Аким области побывал и в Центре дополнительного образования «Руханият» и ознакомился с работой технопарка для школьников.

    Глава региона также осмотрел три пустующие пятиэтажки в селе Доскей. Уже есть ПСД с заключением госэкспертизы на капитальный ремонт двух из них. На еще один дом ПСД разрабатывается. Восстановят 90 квартир.

    Аким области посетил и поселок Габидена Мустафина. Ему доложили о строительстве двух объектов. Это ФОК и мост через реку Нуру.

    Новый мост сократит расстояние до Темиртау в несколько раз – до 11 км. Предусмотрят автомобильное и пешеходное передвижение.

    Глава области дал поручение акиму района взять строительство на контроль, отметив, что необходимо подходить комплексно к самому спецпроекту «Ауыл – Ел бесігі». Нужно заходить с проектом в одно село и полностью заниматься его благоустройством.


    Фото: gov.kz

    Автор:

    Сафаргалиева Малика

    Карагандинская область Акимат Строительство Регионы Караганда
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