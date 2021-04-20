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    Пилотный проект по электронной регистрации залога недвижимости запущен в Нур-Султане и Шымкенте

    20 Апреля 2021, 13:21

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве юстиции РК рассказали, как регистрируются права на недвижимость, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За последние четыре года наблюдается значительное снижение административных производств в этой сфере. Это свидетельствует о своевременной регистрации и полноценной реализации собственниками своих прав на имущество. В этой связи исключена административная ответственность за нарушение лицами пропуска шестимесячного срока», - сказал во время брифинга в СЦК вице-министр юстиции Азамат Амиргалиев.

    Он добавил, что органы архитектуры и градостроительства на местах законодательно определены ответственными за выдачу документа, подтверждающего снос объекта недвижимости.

    «Ранее собственник, приобретая жилой дом с земельным участком и желая улучшить свои жилищные условия, сносил старый дом и строил новый. Однако отсутствие документа о сносе объекта затрудняло узаконение построенного. Устранение этого пробела будет способствовать своевременному обновлению сведений об объектах в базе данных недвижимости и эффективному налогообложению», - отметил вице-министр.

    По словам Азамата Амиргалиева также сокращены сроки регистрации прекращения обременений прав, юридических притязаний до одного рабочего дня. Это, как он отметил, позволит собственникам оперативно распоряжаться своим имуществом.

    «Вместе с тем на сегодняшний день успешно внедрена электронная регистрация прав по безнотариальным сделкам, запущен пилотный проект по электронной регистрации залога недвижимости в городах Нур-Султане и Шымкенте», - проинформировал спикер.

    В стране прорабатывается электронная регистрация прав на основании договоров приватизации, выдаваемых местными исполнительными органами.

    «Внедрение Единого государственного кадастра недвижимости позволит в ближайшей перспективе перевести регистрацию всех сделок с недвижимостью в электронный формат, что значительно сократит временные и финансовые затраты населения», - отметил вице-министр юстиции.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

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