Пилотный проект по электронной регистрации залога недвижимости запущен в Нур-Султане и Шымкенте

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве юстиции РК рассказали, как регистрируются права на недвижимость, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За последние четыре года наблюдается значительное снижение административных производств в этой сфере. Это свидетельствует о своевременной регистрации и полноценной реализации собственниками своих прав на имущество. В этой связи исключена административная ответственность за нарушение лицами пропуска шестимесячного срока», - сказал во время брифинга в СЦК вице-министр юстиции Азамат Амиргалиев.

Он добавил, что органы архитектуры и градостроительства на местах законодательно определены ответственными за выдачу документа, подтверждающего снос объекта недвижимости.

«Ранее собственник, приобретая жилой дом с земельным участком и желая улучшить свои жилищные условия, сносил старый дом и строил новый. Однако отсутствие документа о сносе объекта затрудняло узаконение построенного. Устранение этого пробела будет способствовать своевременному обновлению сведений об объектах в базе данных недвижимости и эффективному налогообложению», - отметил вице-министр.

По словам Азамата Амиргалиева также сокращены сроки регистрации прекращения обременений прав, юридических притязаний до одного рабочего дня. Это, как он отметил, позволит собственникам оперативно распоряжаться своим имуществом.

«Вместе с тем на сегодняшний день успешно внедрена электронная регистрация прав по безнотариальным сделкам, запущен пилотный проект по электронной регистрации залога недвижимости в городах Нур-Султане и Шымкенте», - проинформировал спикер.

В стране прорабатывается электронная регистрация прав на основании договоров приватизации, выдаваемых местными исполнительными органами.

«Внедрение Единого государственного кадастра недвижимости позволит в ближайшей перспективе перевести регистрацию всех сделок с недвижимостью в электронный формат, что значительно сократит временные и финансовые затраты населения», - отметил вице-министр юстиции.