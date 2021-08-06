Пилотный проект OneWebDemo будет реализован на базе Национального космического центра Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Национальном космическом центре состоялась рабочая встреча с делегацией международной корпорации «OneWeb» во главе со старшим директором по технологии Валери Гинесте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В переговорах по обсуждению технических вопросов реализации проекта OneWebDemo в Казахстане и перспектив локализации производства для системы OneWeb приняли участие представители Аэрокосмического комитета МЦРИАП РК, АО «Республиканский центр космической связи (РЦКС)», АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» (ҚҒС) и ТОО «Ghalam», сообщает пресс-служба МЦРИАП РК.

Как известно, компания «OneWeb» создает глобальную низкоорбитальную спутниковую сеть для предоставления услуг доступа к сети интернет и передаче данных с высокой скоростью (до 195 Мбит/с даунлинк и 32 Мбит/с аплинк на пользовательский терминал).

В апреле 2021 года сторонами был подписан меморандум о сотрудничестве в сфере спутниковой связи. Как отметил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин, меморандум позволит проработать вопрос по повсеместному покрытию территории Казахстана, в том числе удаленных и труднодоступных сельских населенных пунктов, высокоскоростным широкополосным интернетом через спутники связи «OneWeb».

В ходе переговоров были обсуждены вопросы реализации ряда направлений меморандума о сотрудничестве – проекта OneWeb Demo в РК. В частности, локализация производства элементов спутников, тестирование демо-спутников второго поколения «OneWeb», а также антенн с электронным управлением с использованием технологии фазированной антенной решетки (ФАР) на базе сборочно-испытательного комплекса космических аппаратов и производственной площадки ТОО «Ghalam».

Стороны также договорились о том, что на базе Национального космического центра будут проведены тестовые испытания ФАР-антенн с использованием спутниковой группировки «OneWeb». Данные испытания, вкупе с проектом OneWeb Demo, направлены на формирование в РК регионального центра экспертизы по использованию инновационной низкоорбительной спутниковой системы «OneWeb».

По результатам проведенной встречи в рамках визита делегации OneWeb, стороны договорились о продолжении сотрудничества и начале работы по развитию достигнутых соглашений.