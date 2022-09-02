Пилотный проект «Евразийский электробус» стартовал в ЕАЭС

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - На площадке промышленного блока Евразийской экономической комиссии началась работа по реализации пилотного проекта промышленной кооперации «Евразийский электробус», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент протокола и организационного обеспечения ЕЭК.

В ходе состоявшихся 2 сентября консультаций, в которых приняли участие представители Комиссии и ответственных ведомств государств ЕАЭС, принято решение о формировании специальной рабочей группы. В ее состав войдут представители государственных органов стран ЕАЭС, производителей транспортных средств с электрическим двигателем и автокомплектующих, а также научных кругов стран-участниц.

«Сегодня промышленная кооперация в ЕАЭС – это наиболее эффективная форма объединения совместных усилий производителей стран Евразийского экономического союза, позволяющая создавать продукт под евразийским брендом с максимальной степенью локализации, формировать новые импортозамещающие проекты, а также повышать конкурентоспособность выпускаемой продукции», – подчеркнул заместитель директора департамента промышленной политики ЕЭК Николай Рогожник.

Стороны согласовали предложенный Комиссией план первоочередных действий по выстраиванию работы для выполнения поручения Совета ЕЭК.

На первом этапе будут сформированы перечни критических комплектующих, узлов и материалов для производства электробусов и компаний стран ЕАЭС, обладающих необходимым собственным производственным и технологическим потенциалом.

По словам Николая Рогожника, это позволит не только создать основу для полномасштабного запуска проекта, но и оценить возможность переориентации и адаптации производств узлов и комплектующих, предназначенных для иного вида пассажирской техники (автобусов, троллейбусов), для их дальнейшего использования в электробусах.

Планируется, что промежуточные итоги проведенной работы будут доложены на заседании Коллегии ЕЭК до конца 2022 года.

Решение о запуске пилотного проекта «Евразийский электробус» принято 15 июля этого года на заседании Совета Евразийской экономической комиссии.



