Пилотный проект «Цифровая карта семьи» запущен в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Пилотный проект «Цифровая карта семьи» запущен в Атырау. Об этом на брифинге сообщил руководитель областного управления координации занятости и социальных программ Азамат Мамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С сегодняшнего дня запущен пилотный проект «Цифровая карта семьи» -первые СМС-сообщения об этом уже отправлены. Если этот проект будет успешно реализован, гражданам не придется подавать документы для получения помощи – в информационную систему «Цифровая карта семьи» будет включена социальная категория гражданина. Затем из автоматической системы отправляется СМС-сообщение, указывающее кому и какая положена социальная выплата или пособие. Сейчас ведется работа по внесению в эту систему социальных категорий граждан и по проверке достоверности информации», – сообщил Азамат Мамбетов.

Как ранее сообщалось, адресную социальную помощь получат 994 семьи в Атырауской области.



