Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Пилотный проект «Цифровая карта семьи» запущен в Атырауской области

    6 Сентября 2022, 20:38

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Пилотный проект «Цифровая карта семьи» запущен в Атырау. Об этом на брифинге сообщил руководитель областного управления координации занятости и социальных программ Азамат Мамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С сегодняшнего дня запущен пилотный проект «Цифровая карта семьи» -первые СМС-сообщения об этом уже отправлены. Если этот проект будет успешно реализован, гражданам не придется подавать документы для получения помощи – в информационную систему «Цифровая карта семьи» будет включена социальная категория гражданина. Затем из автоматической системы отправляется СМС-сообщение, указывающее кому и какая положена социальная выплата или пособие. Сейчас ведется работа по внесению в эту систему социальных категорий граждан и по проверке достоверности информации», – сообщил Азамат Мамбетов.

    Как ранее сообщалось, адресную социальную помощь получат 994 семьи в Атырауской области.


    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Цифровой Казахстан Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Международный форум по цифровизации сельского хозяйства в РК: от теории к практике
    Я не ношу с собой бумажник – Багдат Мусин
    Казахстан занимает 20-е место по скорости цифровизации - Президент
    Нашим людям предстоит принять новые способы мышления - Касым Жомарт Токаев
    Популярное
    1 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    2 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    3 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    4 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    5 Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана