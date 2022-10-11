Пилотный онлайн-сервис по наличию и стоимости угля запущен в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Информация о стоимости и наличии угля на тупиках теперь стала доступной в режиме реального времени для жителей города Костаная, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Костанайской области впервые в республики создан сервис по поиску угля. Сервис пока пилотный и доступен только для жителей города Костаная и Костанайского района.

Теперь с помощью приложения Smart Qostanai можно видеть открытую информацию о наличии угля, его нахождении, цене и качестве. Чтобы не стоять в очередях на уголь, жители сами смогут мониторить количество угля на ЖД тупиках города. А ближайшее поступление можно увидеть в статусе «ожидается».

Узнать цены на различные марки угля также возможно, отсортировав от самой низкой до более высокой.

Разработчики сервиса отмечают, что пользователи также могут определить ближайший пункт продажи угля, отсортировать по близости и посмотреть, где он находится на карте прямо в приложении. Для удобства покупателя в сервисе доступны контакты поставщика.

Если угля на тупике не оказалось, его цена была завышена или имеются другие причины, которые не устраивают костанайцев, то в сервисе есть возможность оставить замечание, отзыв или жалобу.

«На сегодняшний день это самый актуальный товар для населения, поэтому важно, чтобы его приобретение было максимально удобным. Безусловно, данное цифровое решение будет удобным для потребителей, так как намного упрощает процесс покупки угля, сокращает очереди и облегчает работу поставщикам при повышенном спросе», - отмечает разработчик данного сервиса Виталий Пустовойтенко.

Стоит отметить, что ежедневную информацию о наличии угля предоставляет управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

Сервис можно найти в приложении Smart Qostanai, которое доступно на платформах Play Market, App Store и Huawei AppGallery.

На данный момент сервис запущен в тестовом режиме. Поэтому разработчики просят присылать жалобы и предложения по работе сервиса на почту info@curs.kz или по телефону: +7 (7172) - 95 - 26 - 71.



