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    Пилотируемый корабль «Союз МС-22» готовят к запуску на Байконуре

    23 Июля 2022, 10:54

    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – На космодроме Байконур продолжается подготовка ракеты-носителя «Союз-2.1а» для запуска пилотируемого корабля «Союз МС-22», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Специалисты космического центра «Южный» провели механическую сборку первой и второй ступени ракеты, после чего они были отправлены на место хранения в монтажно-испытательный корпус технического комплекса № 31 площадки космодрома.

    По информации пресс-службы Роскосмоса, следующий этап работы — проведение пневмоиспытаний, автономные и комплексные испытания и в заключение общая сборка ракеты космического назначения.

    Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-22» запланирован 21 сентября 2022 года с космодрома Байконур.

    На МКС отправится экипаж 68-й длительной экспедиции в составе космонавтов Роскосмоса Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта NASA Франциско Рубио.

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Освоение космоса Байконур
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