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    Пилотируемый корабль «Шэньчжоу-13» состыковался с модулем космической станции

    16 Октября 2021, 09:33

    ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Пилотируемый корабль «Шэньчжоу-13» с тремя тайконавтами на борту в субботу утром успешно состыковался с модулем космической станции «Тяньхэ». Об этом сообщило Китайское национальное космическое управление, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Запуск пилотируемого корабля «Шэньчжоу-13» с тремя тайконавтами на борту был осуществлен с космодрома «Цзюцюань», расположенного на севере Китая в 00:23 по местному времени. Для вывода корабля на орбиту была использована ракета-носитель «Чанчжэн-2-эф».

    В субботу в 06:56 по местному времени китайский космический корабль с экипажем на борту состыковался с основным модулем космической станции «Тяньхэ». В ближайшее время три тайконавта перейдут в основной модуль станции «Тяньхэ» и приступят к обслуживанию станции и проведению научных экспериментов.

    Напомним, что нынешний пилотируемый запуск – второй за этот год, космонавты пробудут на орбите шесть месяцев и совершат два-три выхода в открытый космос.

    В сентябре на орбиту был отправлен грузовой корабль с продовольствием и оборудованием для обеспечения длительного пребывания очередной миссии на космической станции.

    Предыдущая пилотируемая космическая миссия «Шэньчжоу-12» была успешно завершена в сентябре.

    Как ожидается, космическая станция «Тяньхэ» заработает в 2022 году. Расчетный срок службы китайской космической станции составляет 10 лет.

    Автор:

    Руслан Сулейменов

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