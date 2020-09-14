Пилот по онлайн-отслеживанию грузов запустили Казахстан и Кыргызстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комитет государственных доходов Министерства финансов РК продолжает работу по мониторингу перемещаемых грузов на границе со странами ЕАЭС, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

С 2019 года установлены многочисленные факты нарушений, такие как: недостоверное заявление сведений в товарно-транспортных накладных, экспорт товаров из стран Союза в адрес фиктивных резидентов Республики Казахстан, лжетранзит, занижение стоимости товаров и т.д.

Данные факты свидетельствуют о наличии теневого оборота товаров, который наносит урон бюджету и ставит в неравные конкурентные условия отечественный бизнес.

В целях борьбы с теневым оборотом в рамках взаимной торговли с Кыргызской Республикой в текущем году разработан План совместных мероприятий, в рамках которого предусмотрено проведение пилотного проекта с использованием навигационных пломб, позволяющих в онлайн-режиме отслеживать автотранспортные средства.

В рамках проводимого пилота в первый же день установлен факт отправки кыргызскими экспортерами товаров народного потребления в адрес фиктивных резидентов Республики Казахстан.

Так, 11 сентября 2020 года на грузовое автотранспортное средство, следующее из города Бишкек в Алматы, навешана навигационная пломба. В соответствии с товаросопроводительными документами получателем товаров является налогоплательщик, зарегистрированный в Уральске, видом деятельности которого является «предоставление медицинских услуг», при этом при визуальном осмотре груза на Государственной границе установлена одежда кыргызского производства под видом мировых брендовых производителей.

В ходе проверочных мероприятий установлен руководитель товарищества, который представил официальное пояснение в органы государственных доходов о том, что никакого отношения к импортируемому товару из Кыргызской Республики не имеет и намерен подать заявления в суд и правоохранительные органы для принятия соответствующих мер.

С помощью навигационной пломбы установлено местонахождение автотранспортного средства в Алматы. При попытке вручить перевозчику предписание на проведение тематической налоговой проверки водитель скрылся, оставив автотранспортное средство, и до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Материалы по данному факту будут направлены в Комитет финансового мониторинга и, в соответствии с Планом совместных мероприятий, кыргызской стороне для принятия соответствующих мер.