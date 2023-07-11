Пилот по оказанию услуги инватакси через агрегаторов такси стартовал в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство труда и социальной защиты населения РК инициировало пилотный проект по использованию агрегаторов такси при оказании услуги инватакси для людей с особыми потребностями, передает МИА «Казинформ».

Сегодня имеется много открытых вопросов по оказанию услуги инватакси лицам с инвалидностью. К примеру, гражданам необходимо за день до получения услуги записаться по телефону, что вынуждает заранее планировать свои поездки, ожидать подачу инватакси, имеется нехватка транспортных средств для предоставления услуг инватакси и т.д.

Чтобы решить эти проблемы и повысить качество предоставления услуги МТСЗН совместно с акиматами принято решение поменять механизм предоставления услуг инватакси. В столице Казахстана стартовал пилотный проект по привлечению к оказанию данной услуги агрегаторов такси, которые получили соответствующий запрос на участие. Принять участие в пилотном проекте на безвозмездной основе изъявила желание компания Яндекс.

В рамках пилота граждане смогут заказывать себе поездки на легковых автомобилях в рамках инватакси через мобильное приложение Яндекс Go. Очевидным преимуществом реализации проекта станет более быстрый подбор машины для получателя услуги, отслеживание статуса заказа в режиме онлайн и простая система мониторинга осуществленных поездок. В данном приложении запущен экран специальных возможностей, чтобы лица с инвалидностью могли предупредить водителя об особых пожеланиях в поездке. В свою очередь, водители получают специальные инструкции – например, как помочь человеку с размещением в машине и выйти из неё.

Одна из получателей услуги Гульмира Шаймаганбетова поделилась впечатлениями от нового формата сервиса.

«Уже успела сделать две поездки. Это очень удобно. Прежде всего потому, что услуга доступна в любое время, в том числе и в субботу-воскресенье. Обычное инватакси работает только по будням и до 16 часов, а ещё нужно заказывать за день до поездки, причем только на конкретный адрес. А все мы люди, бывает, что точка посадки меняется в последний момент. Теперь машина приезжает по времени как обычное такси. На данный момент очень понравилось, дальше посмотрим, как будет развиваться», – рассказала она.

На первом этапе в пилотном проекте будут участвовать города Астана и Алматы, а в случае положительного результата оказание услуги в новом формате будет реализовано на территории страны.