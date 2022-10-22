Пилот АО «Казавиаспас» награжден медалью «Ерлігі үшін»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В канун празднования Дня Республики пилот Казавиаспаса Министерства по чрезвычайным ситуациям РК Марат Каушенов был награжден медалью «Ерлігі үшін», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Каушенов Марат Ахметзакиевич имеет большой опыт работы в сфере гражданской авиации. Имеет допуски на самостоятельную эксплуатацию вертолетов Ми-8Т/МТВ/АМТ, Ми-171Е. Выполняет полеты на вертолете Ми-8 по поисково-спасательному обеспечению, по задачам МЧС, по тушению пожаров в труднодоступных районах, по выполнению санитарных задач, по перевозке грузов, пассажиров по заявкам МЧС и других организаций.

«В мае 2021 года в районе ущелья Угам Южно-Казахстанской области в условиях ограниченного пространства при ливневом дожде в ущелье спас троих студентов, с подъемом их на борт вертолета с помощью лебедки. В сентябре 2021 года на высоте 3000 метров в районе бассейна реки Проходная, Алматинской области в сложных метеорологических условиях при сильном ветре спас туриста со сломанной ногой с подъемом его на борт с помощью лебедки. Принимал участие в тушении пожаров с использованием водосливного устройства вертолета на берегу Каспийского моря весной 2021 года, в районе Медео Алматинской области летом 2021 года. Постоянно выполняет полеты в горы с высотой до 3500 метров по заявкам РГП «Казселезащита» для предотвращения селей в горных районах Алматы, Алматинской и Жетысуской областях», - рассказали в МЧС.

Кроме того, Марат Каушенов в качестве пилота-инструктора подготовил к полетам в горы с высотой от 2000 до 3500 метров четырех командиров воздушного судна Ми-8, одного пилота-инструктора на перевозку грузов на внешней подвеске и командиров ВС Ми-8 на применение водосливного устройства при тушении пожаров в труднодоступных районах.





Фото: gov.kz



