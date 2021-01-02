Пиктограммы Олимпиады и Паралимпиады 2022 года представили в Пекине

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Организаторы зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года представили пиктограммы на церемонии обратного отсчета до Олимпиады в Китае. О МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Впервые 24 пиктограммы были показаны миру во время церемонии, на которой, по словам организаторов Пекинской Олимпиады 2022 года, присутствовали ведущие спортсмены и знаменитости принимающей страны.

Согласно заявлению оргкомитета Пекин-2022, пиктограммы были разработаны «на основе традиционной китайской гравировки печатей» и «воплощают как движение зимних видов спорта, так и богатую культуру Китая в современной графике». Выпуск изображений рассматривается как еще одна важная веха для организаторов Игр.

Гао Тянь, заместитель директора департамента культуры и церемоний в Пекине 2022 года, сказал, что обнародование пиктограмм «знаменует собой прогресс в нашей подготовке к Олимпийским и Паралимпийским зимним играм в Пекине 2022 года за прошедший год в визуально сильной манере».