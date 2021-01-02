Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Пиктограммы Олимпиады и Паралимпиады 2022 года представили в Пекине

    2 Января 2021, 05:19

    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Организаторы зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года представили пиктограммы на церемонии обратного отсчета до Олимпиады в Китае. О МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

    Впервые 24 пиктограммы были показаны миру во время церемонии, на которой, по словам организаторов Пекинской Олимпиады 2022 года, присутствовали ведущие спортсмены и знаменитости принимающей страны.

    Согласно заявлению оргкомитета Пекин-2022, пиктограммы были разработаны «на основе традиционной китайской гравировки печатей» и «воплощают как движение зимних видов спорта, так и богатую культуру Китая в современной графике». Выпуск изображений рассматривается как еще одна важная веха для организаторов Игр.

    Гао Тянь, заместитель директора департамента культуры и церемоний в Пекине 2022 года, сказал, что обнародование пиктограмм «знаменует собой прогресс в нашей подготовке к Олимпийским и Паралимпийским зимним играм в Пекине 2022 года за прошедший год в визуально сильной манере».

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Олимпиада Китай
    Новости по теме
    Новости по теме
    Платежи и налоги на 465 млрд тенге поступили в бюджет по товарам из КНР в 2022 году
    В финале олимпиады IQanat участвуют 30 школьников из ЗКО
    Какие товары из Казахстана вызвали интерес у жителей китайского города Циндао
    Сборная Казахстана завоевала четыре медали на международной олимпиаде по химии
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    4 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    5 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей