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    Пик заболеваемости коронавирусом отмечается в Узбекистане

    28 Июля 2021, 15:27

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Узбекистане зафиксирован новый антирекорд по суточному приросту зараженных с начала пандемии коронавируса, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным Министерства здравоохранения РУ за прошедшие сутки в Узбекистане зафиксировано 843 новых больных, это наибольший показатель с начала пандемии коронавируса. В предыдущие дни также наблюдалось ежедневное обновление антирекордов заболеваемости: 789, 719, 698, 658 и 585 зараженных COVID-19.

    Согласно статистике, ранее самый высокий показатель зараженных был зафиксирован 1 августа 2020 года, когда в стране зарегистрировали 774 больных.

    Также ещё у 556 человек в течение дня была подтверждена ковидная пневмония. Днём ранее этот показатель составлял 521. Кроме того, зафиксировано восемь случаев смерти от COVID-19. С начала пандемии общее число умерших от коронавируса составило 853 человека.

    Напомним, из-за обострения эпидемиологической ситуации с 28 июня в Узбекистане усилены карантинные меры. 17 июля Спецкомиссией по противодействию коронавирусу принято решение об обязательной вакцинации граждан старше 18 лет, работающих в сферах торговли, общепита, услуг и образования, а также военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. В настоящее время Парламентом Республики Узбекистан рассматривается законопроект об обязательной вакцинации работающего населения.

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Здравоохранение Статистика Узбекистан Коронавирус в мире
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