Пик подъема уровня воды на Сергеевском водохранилище зарегистрировали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Как изменилась гидрологическая обстановка на водоемах за минувшие сутки, рассказали в Северо-Казахстанском областном филиале РГП «Казгидромет», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации службы, на малых реках области Иманбурлык, Акканбурлык, Бабыкбурлык, Камысакты, Шарык, Муккыр, Шагалалы за сутки падение уровня воды составило от 6 до 136 см. На большинстве пунктов наблюдения на малых реках лёд отсутствует.

В то же время на всех пунктах, расположенных на реке Есиль ниже по течению от Сергеевского водохранилища, уровень воды повышается. За сутки – от 22 до 163 см. Максимально вода поднялась возле села Новоникольское Кызылжарского района, минимально - на Петропавловском водохранилище. Выше по течению реки уровень воды падает.

«Уровень воды в Сергеевском водохранилище за сутки снизился на 15 см и составляет 950 см, объём 880 млн кубических метров, перелив через гребень - 150 см. Сброс воды осуществляется со скоростью 993 кубометра в секунду. 17 апреля зафиксирован максимальный уровень перелива - 167 см. Такое значение перелива близко к 2018 году, тогда перелив составил 168 см, и меньше, чем в 2020 году - 196 см», - рассказали в североказахстанском «Казгидромете».

На гидропосту в Петропавловске наблюдается подъём воды на 85 см за счёт открытия затворов на местном водохранилище. На трансграничном гидропосту у села Долматово уровень воды за сутки вырос на 38 см.

На озере Большой Тарангул в селе Корнеевке вода прибывает. За сутки – плюс 5 см, уровень воды составляет 361 см. На озере наблюдаются закраины.