Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Северо-Казахстанская область

    Пик подъема реки Есиль ожидают в Петропавловске

    20 Апреля 2020, 18:50

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На Петропавловском водохранилище уровень воды с начала паводка повысился на 221 см и достиг 908 см, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, водохранилище наполнено на 114,8%.

    Наблюдается перелив на участке автодороги республиканского значения Челябинск - Новосибирск. Движение для транспортных средств спасатели перекрыли, выставили предупреждающие знаки.

    Перелив через автодорогу местного значения длиной 125 метров произошел в районе рыбопитомника. Проезд для автотранспорта есть. Угрозы подтопления жилых домов пока спасатели не видят.

    В то же время подтопленными оказались 2 311 дачных участков, расположенных на окраинах города в пойме реки Есиль.

    «В целом по области, по опыту прошлых лет, определили 18 населенных пунктов, находящихся в зоне возможного подтопления по руслу реки Есиль. При наблюдающихся подъемах уровня воды угрозы подтопления населенным пунктам нет», - сказал начальник департамента Рамиль Камалов.

    Сейчас спасатели наблюдают за подъемом уровня воды в Есиле вниз по течению – от Сергеевского водохранилища до границы с Тюменской областью. Пик подъема зафиксировали вблизи села Байтерек Кызылжарского района. Там вода вышла в пойму реки. От этого населенного пункта до Петропавловского водохранилища расстояние по реке составляет 20 км.

    Пик подъема уровня воды в городе Петропавловске ожидают 20-21 апреля.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Паводок МВД РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Упавшие из-за ветра деревья повредили несколько авто в Алматы
    Медики рассказали о состоянии пострадавшего на Аксуском заводе ферросплавов пожарного
    Возгорание на НПЗ КазМунайГаза в Румынии ликвидировано
    Пожарный пострадал при тушении возгорания на Аксуском заводе ферросплавов
    Популярное
    1 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    2 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    3 Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
    4 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    5 Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане