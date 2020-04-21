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    Пик паводка в Акмолинской области уже пройден – Юрий Ильин

    21 Апреля 2020, 16:03

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель министра внутренних дел РК Юрий Ильин рассказал о паводковой ситуации в ряде регионов республики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня мы можем говорить, что на территории Костанайской области паводковый период прошел без всяких замечаний, ситуация на территории Акмолинской области стабилизировалась, пик непосредственно паводка уже пройден. Сам паводок проходил по территории в напряженном режиме, практически на всех паводкоопасных реках области отмечались превышения критических уровней воды за исключением реки Нура», - сказал Юрий Ильин на брифинге в СЦК.

    Вице-министр добавил, что благодаря принятым мерам, как со стороны местных исполнительных, так и со стороны государственных органов, на территории Акмолинской области подтоплений жилых домов не допущено.

    «Если в целом говорить по ВКО, то паводковая ситуация стабильная. На Шульбинском водохранилище проводится сезонно-регулируемый сброс. Сейчас совместно с Комитетом водных ресурсов Минсельхоза был установлен режим водовыпуска. В течение практически ближайших 10 дней мы будем наблюдать повышенные расходы сбросов с водохранилища, соответственно, это находится под наблюдением», - добавил Юрий Ильин.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Акмолинская область Восточно-Казахстанская область Костанайская область Безопасность Паводок МВД РК
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