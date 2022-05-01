Пик паводка пройден на Сергеевском водохранилище в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На Сергеевском водохранилище в Северо-Казахстанской области началось снижение уровня воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации филиала РГП «Казгидромет», за сутки на водохранилище вода опустилась на 2 см, до 846 см. Максимальный показатель - 848 см - зафиксировали 30 апреля в 20 часов. Объем равен 748 млн кубических метров. Перелив через гребень плотины составляет 46 см. Сброс осуществляется со скоростью 167 кубометров в секунду.

В целом по области подъем воды на реке Есиль за сутки составил от 1 до 30 см. На гидропосту в Петропавловске – плюс 20 см. На трансграничном посту в селе Долматово уровень воды за последние сутки снизился на 30 см и составил 730 см.

На озере Большой Тарангул в селе Корнеевке изменений не произошло.

Наблюдения за уровнем воды, расходом и ледовой обстановкой в регионе ведутся на 19 гидропостах, 16 из которых расположены на реке Есиль и ее притоках, 2 - на Сергеевском и Петропавловском водохранилище, 1 - на озере Большой Тарангул.

Фото из открытых источников