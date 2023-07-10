Пик нашествия саранчи в Костанайской области ожидают в следующем году

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанайской области от саранчи пострадали только 500 гектаров посевов в Джангельдинском районе. Сейчас работа по обработке проводится в ряде других районов Костанайской области. Однако аграриям предстоят ждать вредителей и в следующем году, 2024 год - ожидается пик нашествия саранчовых. Об этом сегодня в ходе брифинга сообщил руководитель территориальной инспекции Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК Дархан Абдикаримов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Еще с прошлого года в регионе запланирована обработка земель от вредителей на площади 422 тысячи гектаров, на утро сегодняшнего дня обработано 372 тысячи гектаров.

«До плановой цифры не дошли, саранча есть, но это штатная ситуация. Саранча приходит, сейчас самый пик, который продлится в ближайшие два года - этот и следующий. После - распространение пойдет на спад»,- отмечает Дархан Абдикаримов.

Сейчас, по словам руководителя ведомства, в сети идут разговоры о повреждениях посевов.

«Как таковых глобальных повреждений нет. Мы зафиксировали в Джангельдинском районе повреждения - 500 га. Но проблема в том, что там не только от саранчи повреждения, но и от сайги, - утверждает Абдикаримов. — Это самый юг области, и эти 500 га находятся практически в пустыне, там кроме этих земель других полей рядом нет».

В других регионах, находящихся в списке «обработки», по данным руководителя терринспекции, якобы нет повреждений посевов. Сейчас активнее всего обработка идет в Камыстинском районе. В Джангельдинском районе работы уже идут к завершению.

Дархан Абдикаримов считает, что в Костанайской области в сети слишком акцентировали внимание на нашествии саранчи.

«Почему у нас такая шумиха поднялась? Потому что у нас посевы более 4 млн гектаров. И куда бы саранча не полетела, попадала бы на посевы. Вот к примеру в соседней Актюбинской области также ожидался приход саранчи, но там не было такого акцента на этом, потому всего 500 тысяч гектаров посевов»,- поясняет он.

Между тем, как заверили в ведомстве, ожидать компенсации от государства тем аграриям, кто понес убытки, не стоит.

«Компенсации никакой не будет. Это то же самое, что если компенсировать повреждения посевов от жары. Это ведь природное явление», - заключил Д. Абдикаримов.

Ранее сообщалось, что количество пострадавших районов увеличилось в Костанайской области.