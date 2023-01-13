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    Пик инфляции ожидаем в феврале - глава Нацбанка

    13 Января 2023, 16:06

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Начиная с марта, может быть снижение годовой инфляции. Об этом заявил председатель Национального банка Галымжан Пирматов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Нацбанк ведет независимую денежно-кредитную политику. Для того, чтобы мы начали снижать базовую ставку, мы должны добиться устойчивого тренда снижения инфляции и инфляционных ожиданий. При отсутствии новых шоков, при достижении таких условий мы можем приступить к снижению базовой ставки», - сказал Галымжан Пирматов, отвечая на вопросы журналистов в ходе брифинга.

    Он уточнил, что Нацбанк близок к завершению цикла повышения базовой ставки. Также глава Нацбанка ответил на вопрос, когда ожидается пик инфляции и ее снижение.

    «При отсутствии новых шоков мы ожидаем пик инфляции в первом квартале, если быть точнее, в феврале. Мы думаем, будет фиксация пиковой годовой инфляции. Начиная с марта, наверное, мы ожидаем снижение годовой инфляции. Текущие условия диктуют поддержание базовой ставки на текущих уровнях в достаточно длительное время», - заявил Г. Пирматов.

    Ранее сообщалось, что Нацбанком принято решение сохранить базовую ставку с 16 января 2023 года на уровне 16,75%.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Нацбанк Казахстана Экономика
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