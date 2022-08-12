Пик госпитализации зараженных КВИ детей пережил Казахстан в июле

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Тенденция госпитализации детей с коронавирусом снижается в Казахстане. Об этом сообщила главный внештатный детский инфекционист Минздрава РК Динагуль Баешева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как проинформировала Динагуль Баешева, с 1 января по настоящее время стационарное лечение получили 7205 детей с положительным результатом на COVID-19.

«95,6% детей выписаны из стационаров. С 1 июля отмечался рост частоты госпитализации детей в 17 раз. Но начиная с 11 августа отмечается тенденция к снижению госпитализации детей. Больше всего детей госпитализированы в самых крупных городах страны - Алматы, Нур-Султане. Не отстают такие области, как Кызылординская, СКО, Жамбылская», - сообщила Динагуль Баешева на пресс-конференции в СЦК.

По словам врача, среди госпитализированных детей средняя степень тяжести наблюдалась у 75% детей, тяжелая степень тяжести - у 1% и 23, 7% перенесли коронавирус легкой степени тяжести.

Также, по словам Динагуль Баешевой, за три года в Казахстане зарегистрировано 96 случаев мультисистемного воспалительного синдрома, ассоциированного с коронавирусной инфекцией. По данным главного внештатного детского инфекциониста, в этом году зафиксировано 6 случаев мультисистемного воспалительного синдрома.

Ранее сообщалось, что в Казахстане изучается вопрос снижения возраста вакцинации детей от коронавируса.



