Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Алматы

    Пик героев-панфиловцев покорили военные альпинисты

    7 Мая 2022, 23:00

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Команда инструкторов Центра горной подготовки поднялась на пик героев-панфиловцев. Вершина, высота которой достигает 4120 метров над уровнем моря, расположена в Малоалматинском ущелье Заилийского Алатау. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    Покорение очередной вершины военные альпинисты посвятили 30-летию образования Вооруженных сил Республики Казахстан и 77-летию Победы в Великой Отечественной войне.

    Восхождение, которое прошло под девизом «Қарулы күштердің 30-жылдағына – біздің ерен еңбегіміз!», возглавил заместитель начальника Центра по боевой и специальной подготовке подполковник Аманжол Рахметов. В состав группы из 10 человек вошли знаменитые альпинисты Казахстана, военнослужащие Вооруженных сил майор Максут Жумаев, капитан Василий Пивцов и сержант Александр Софрыгин.

    Команда в полном составе поднялась на пик, где водрузила флаг Казахстана.


    Фото: пресс-служба МО РК

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Алматы Алматинская область ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Дата Вооруженные силы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Военный оркестр играл для ветерана во дворе дома в Петропавловске
    Популярное
    1 Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
    2 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    3 Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
    4 Члены Национального курултая встретились в Туркестане
    5 Даниал Ахметов попрощался с жителями ВКО