Pfizer добивается от властей США разрешения вакцинировать детей до пяти лет

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Во вторник, 1 февраля, компания Pfizer обратилась к США с просьбой разрешить сверхнизкие дозы своей вакцины против COVID-19 для детей младше пяти лет, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на АР.

Администрация по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (Food and Drug Administration) приняла необычное решение и призвала Pfizer и ее партнера компанию BioNTech подать заявку раньше, чем планировали компании, а также до того срока, как будет решено, понадобятся ли детям две или три инъекции.

Как сообщается, в США на сегодня проживают около 19 миллионов детей в возрасте до пяти лет, которые составляют единственную группу, которая еще не имеет права на вакцинацию от коронавируса. Многие родители настаивают на расширении прививок для малышей и дошкольников, учитывая, что омикрон-штамм уже отправил в больницу рекордное количество детей.

Ожидается, что детям в возрасте от шести месяцев Pfizer планирует ставить прививки, содержащие одну десятую дозы, вводимой взрослым. Компания заявила, что уже направила свои данные в FDA и рассчитывает завершить процесс в течение нескольких дней. Компания запросила разрешение только на две дозы своей вакцины, но там также считают, что третья вакцина потребуется «для достижения высокого уровня защиты от текущих и потенциальных будущих вариантов».

Открытым остается вопрос, сколько прививок потребуется этим детям. Две сверхмалые дозы оказались достаточно сильными для младенцев. Pfizer сейчас тестирует третью дозу, результаты исследования ожидаются в конце марта.

Не исключается, что FDA может рассмотреть вопрос о разрешении двух прививок на данный момент, а третья прививка может быть одобрена позже, если исследования подтвердят ее необходимость. В середине февраля регулятор созовет группу независимых исследователей и врачей, чтобы помочь проанализировать данные компании.

«Исследователи нашей компании считают, что для этой возрастной группы в конечном итоге потребуются три дополнительных прививки с низкими дозами. Однако меры FDA по разрешению вакцины теперь могут позволить родителям начать процесс вакцинации, не дожидаясь окончательного решения», - отметил А. Бурла.

Как отмечают в регуляторе, FDA попросило Pfizer начать подачу заявки уже сейчас из-за того, что омикрон наносит больше урона детям, поскольку пик заболеваемости приходится на детей в возрасте до пяти лет. Окончательное решение FDA может быть принято в течение месяца, однако для этого также потребуется разрешение центров по контролю и профилактике заболеваний США.

«Вызывает беспокойство тот факт, что тесты более 1,6 миллиона детей в возрасте до четырех лет уже дали положительный результат на COVID-19 в США. Если FDA предоставит разрешение на экстренное использование двух доз и Центры по контролю и профилактике заболеваний дадут рекомендации, родители вскоре смогут начать серию вакцинаций, чтобы помочь защитить своих детей», - сообщил генеральный директор Pfizer Альберт Бурла в своем в твиттере.

Как отмечается, администрация Джо Байдена пыталась ускорить получение разрешения на прививки от COVID-19 для детей, утверждая, что вакцинирование имеет решающее значение для открытия школ и детских садов и поддержания их работы, а также для освобождения родителей от обязанностей по уходу за детьми, чтобы они могли вернуться к работе.

Тем не менее, уровень вакцинации среди детей был ниже, чем в других возрастных группах. По данным Американской академии педиатрии, на прошлой неделе только 20% детей в возрасте от пяти до 11 лет и чуть более половины детей в возрасте от 12 до 17 лет были полностью вакцинированы.

У маленьких детей гораздо меньше шансов, чем у взрослых, серьезно заболеть коронавирусом, но это может случиться, и педиатрические случаи заражения COVID-19 выше, чем в любой другой период пандемии.

«То, что мы наблюдаем прямо сейчас, — это по-прежнему большое количество госпитализаций и, к сожалению, несколько смертей в этой возрастной группе», - сказал доктор Шон О'Лири из Университета Колорадо, член комитета по инфекционным заболеваниям Американской академии педиатрии. Если FDA одобрит прививки для этих детей, «это будет очень важно, потому что все эти госпитализации и смерти, по сути, можно предотвратить».

Детям младше пяти лет планируется ставить две инъекции с интервалом в три недели, а затем третью дозу, по крайней мере, через два месяца. Сейчас компания занимается проверкой, вырабатывают ли организмы детей уровни антител, аналогичные тем, которые защищают подростков и молодых людей.

В декабре Pfizer объявила, что дети в возрасте до двух лет кажутся защищенными, но количество антител у детей в возрасте от двух до четырех лет был слишком низким. Непонятно почему, но есть вероятность, что сверхнизкая доза была слишком мала для дошкольников.

Между тем, в середине января, Kaiser Family Foundation провела опросы 1 536 взрослых в США. Как показали результаты, только три из 10 родителей детей в возрасте до пяти лет сделают прививку своему ребенку, как только будут разрешены вакцины, в то время как около четверти респондентов заявили, что определенно этого не сделают.



