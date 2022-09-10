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    Пейзажи мелового плато Аккегершин в Атырауской области становятся популярными у туристов

    10 Сентября 2022, 03:15

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Удивительна и разнообразна природа Атырауской области. Большая часть людей знает о причудливых изгибах реки Урал, о миллионах перелетных птиц на побережье Каспийского моря в природном резервате «Акжайык», сотнях гектаров полей лотоса на границе с Астраханской областью, но мало кто знает, что на территории преимущественно степного региона есть удивительные меловые горы - плато Аккегершин, где побывал корреспондент МИА «Казинформ».

    Чтобы увидеть необычное место, нужно проехать 200 километров от Атырау в сторону центра Жылыойского района города Кульсары. Затем еще 40 километров по направлению на Мукур по бездорожью и открывается поразительный вид на меловое плато Аккегершин. Оно расположено на дне бывшего Сарматского моря. Длина плато 11 километров, ширина в отдельных местах 7 километров.

    Плато Аккегершин - удивительный природный памятник. Необычный ландшафт меловых гор посреди степи напоминает сказочную картину из кинофильмов о Луне или Марсе. Природа постаралась, придав меловым скалам самые причудливые формы, одна интереснее другой. Скалы сформировались еще в юрский период, когда на земле жили динозавры, а океаны населяли многочисленные обитатели. Их останки и стали основанием этих гор.

    Ландшафты, созданные природой, завораживают. Каждый человек в меру своего воображения может увидеть здесь шахматные фигуры, голову богатыря, а с высоты птичьего полета кажется, что вы видите огромные белоснежные корабли, плывущие посреди бескрайних просторов Великой степи. В меловых отложениях можно найти останки древних животных, которые жили в мелководном Сарматском море.

    В Атырау есть палеонтологический музей, созданный известным местным краеведом Юрием Александровичем Пастуховым. В нем хранятся находки, сделанные именно на меловом плато Аккегершин.

    «Именно в этих местах можно найти окаменевшие останки улиток, медуз, червей, кораллов, морских ежей, а также окаменелости других животных, живших десятки миллионов лет назад. Зубы акул, кости, позвонки динозавров, корни деревьев и давно исчезнувших растений. Это свидетельствует о том, что когда-то здесь была оживленная, богатая подводная жизнь», - говорит сотрудник музея палеонтологии Эльбина Мухамбеткалиева.

    Палеонтологический музей — один из немногих в нашей стране, где изучают животный мир, обитавший в мезозойскую эру. Сегодня в музее собрано более 8 тыс. интереснейших экспонатов. Многие музеи мира интересуются экспонатами атырауского палеонтологического музея.

    Если раньше о меловом плато было известно очень узкому кругу людей, то в последние годы благодаря социальным сетям о нем узнали многие. Плато, несмотря на 40-километровое бездорожье, становится достаточно популярным направлением для внутреннего туризма Атырауской области.

    Фото: lifelongjourney.ru

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Туризм Видео Регионы Общество Атырау Путешествия
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