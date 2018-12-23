Певец Амре вошёл в «Золотую книгу молодежи» Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Имена 11 молодых костанайцев в этом году пополнили список «Золотой книги молодёжи» Костанайской области. Среди них и талантливый певец Амре, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Ставшая традицией церемония награждения лауреатов «Золотой книги молодежи» проходит в Костанайской области с 2005 года. Имена молодых костанайцев, чьи достижения в области культуры и спорта, творчества, журналистки и науки, каждый год пополняют книгу. В неё уже вписаны 195 имён, среди них конькобежец Денис Кузин, депутат Мажилиса Алия Сапарова и тоболовец Нурбол Жумаскалиев и другие. В этом году список книги пополнили 11 человек, хотя заявок поступило 110.

Как отметил на церемонии чествования аким области Архимед Мухамбетов, Елбасы всегда уделяет особое внимание молодым казахстанцам, именно поэтому следующий год объявлен Годом молодежи. Большое внимание уделяется развитию молодежи и в нашей области.

По информации акимата, на финансирование молодежной политики в 2018 году выделено 220 млн тенге. В регионе работают 20 молодёжно-ресурсных центров, и главное, как отмечает А. Мухамбетов, чтобы «это все правильно использовали и достигали всех намеченных целей».



«Это наша 14-ая встреча, в следующем году будет 15-ая - юбилейная. Уже 195 имен внесены в «Золотую книгу молодежи», сегодня их число превысит 200. Комиссия, которая состоит из авторитетных людей, плодотворно поработала и, я считаю, что они по достоинству оценили труд молодежи», - отметил аким.11 лауреатов по 11 номинациям.



Так, за достижения в сфере спорта лауреатам стала чемпионка Казахстана 2018 года по дзюдо Маргарита Гриценко, в номинации «Молодежные лидеры» - председатель ОФ «Гражданский Альянс Костанайской области «ГрИн» Айнур Ахменова, «Молодые герои» - курсанты Костанайской академии МВД Еркебулан Тулебеков, Нурбол Сәмкен, которые в сентябре 2017 года спасли девушку, упавшую с моста в Тобол.

За достижения в сфере здравоохранения награду получила заведующая эпидемиологическим отделением Костанайского областного центра СПИД Наталья Лавренко, за достижения в сфере образования и науки - преподаватель Костанайского государственного педагогического университета Акбота Ермаганбетова.

За достижения в сфере культуры и искусства денежный приз и диплом лауреата получил певец, победитель международного музыкального конкурса «Славянский базар-2018» в Витебске Ернар Садирбаев, выступающий под псевдонимом Амре.

За достижения в сфере журналистики отметили редактора телеканала «Костанай», ведущего и автора проекта «Тілек тайм» Бауыржана Богенбаева, среди молодых ученых - чемпион Казахстана по робототехнике Максим Рюмин, открывший в Костанае школу по обучению детей робототехнике.

За достижения в сфере предпринимательства - директор ТОО «Надеждинка», депутат Костанайского районного маслихата шестого созыва Данияр Мирасов, за вклад в развитие социальной ответственности общества - председатель МОО «РАУАН», волонтер Балкен Кузембаева.



