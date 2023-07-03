Певец Торегали Тореали получил еще одно наказание

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Певец Торегали Тореали получил еще одно наказание - он привлечен к административной ответственности за разворот через двойную сплошную линию дорожной разметки и невыполнение законных требований сотрудников полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Специализированным межрайонным судом по административным правонарушениям Алматы рассмотрено административное дело в отношении артиста.

«Судом установлено, что 14 июня А. (фамилия певца - прим.ред), управляя автомобилем, двигаясь по улицам Алматы, совершил разворот через двойную сплошную линию дорожной разметки и не выполнил законные требования сотрудников полиции. В судебном заседании А. подтвердил факты, изложенные в материалах дела, и раскаялся», - сообщили в городском суде.

Постановлением суда певец признан виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных частью 3 статьи 596 КоАП «Разворот через двойную сплошную линию дорожной разметки» и частью 1 статьи 667 КоАП «Невыполнение законных требований сотрудников полиции».

«Судом А. привлечен к административному аресту на 15 суток и лишен права управления транспортным средством сроком на 6 месяцев. Постановление суда не вступило в законную силу», - проинформировали в суде.

Ранее казахстанский певец постановлением суда привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения. Ему наложено адмвзыскание в виде ареста на 20 суток с лишением права управления транспортным средством сроком на 7 лет.

Кроме того, в отношении артиста зарегистрировано уголовное дело по признакам уголовного правонарушения по статье 378 УК РК «Оскорбление представителя власти».