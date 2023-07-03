Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.99 eur/kzt 497.8

    rub/kzt 4.89 cny/kzt 61.88
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Певец Торегали Тореали получил еще одно наказание

    3 Июля 2023, 21:28

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Певец Торегали Тореали получил еще одно наказание - он привлечен к административной ответственности за разворот через двойную сплошную линию дорожной разметки и невыполнение законных требований сотрудников полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Специализированным межрайонным судом по административным правонарушениям Алматы рассмотрено административное дело в отношении артиста.

    «Судом установлено, что 14 июня А. (фамилия певца - прим.ред), управляя автомобилем, двигаясь по улицам Алматы, совершил разворот через двойную сплошную линию дорожной разметки и не выполнил законные требования сотрудников полиции. В судебном заседании А. подтвердил факты, изложенные в материалах дела, и раскаялся», - сообщили в городском суде.

    Постановлением суда певец признан виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных частью 3 статьи 596 КоАП «Разворот через двойную сплошную линию дорожной разметки» и частью 1 статьи 667 КоАП «Невыполнение законных требований сотрудников полиции».

    «Судом А. привлечен к административному аресту на 15 суток и лишен права управления транспортным средством сроком на 6 месяцев. Постановление суда не вступило в законную силу», - проинформировали в суде.

    Ранее казахстанский певец постановлением суда привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения. Ему наложено адмвзыскание в виде ареста на 20 суток с лишением права управления транспортным средством сроком на 7 лет.

    Кроме того, в отношении артиста зарегистрировано уголовное дело по признакам уголовного правонарушения по статье 378 УК РК «Оскорбление представителя власти».

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Культура Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    В Алматы, Актобе и Атырау ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    Несколько человек с солнечными ожогами обратились в больницы Алматы
    Проезд на несколько дней закроют по улице Шагабутдинова в Алматы
    Ремонт крупнейшей артерии Алматы - проспекта Абая - продолжается
    Популярное
    1 Размер черты бедности определили в столице
    2 Выделенные на воду 6,5 млн тенге похитили чиновник и предприниматель в Жамбылской области
    3 Новые предприятия открываются в Туркестанской области
    4 Очередная ярмарка начала работу в столице
    5 «Никто не бездействует. Работаем» - аким Темиртау Ораз Таурбеков о водоснабжении города