РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:39, 22 Август 2023 | GMT +6

    Певец и автор песен Тото Кутуньо умер в возрасте 80 лет

    None
    Фото: ANSA
    РИМ. ANSA - КАЗИНФОРМ - Певец Тото Кутуньо, наиболее известный своим всемирным хитом 1983 года «L'Italiano», умер во вторник в возрасте 80 лет, сообщил ANSA его менеджер Данило Манкузо, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ANSA.

    Кутуньо, чье имя при рождении было Сальваторе, умер в миланской больнице Сан-Раффаэле после продолжительной болезни, которая стала более серьезной в последние несколько месяцев, сообщил Манкузо.
    Певец родился в Тоскане в семье сицилийца.

    Он дважды выигрывал Фестиваль песни в Сан-Ремо, выиграл конкурс песни Евровидение 1990 года с песней «Insieme: 1992».


    Теги:
    ANSA Мировые новости Италия
    Сейчас читают
    Сегодня, 23:47
    Казахстан потерял одну позицию в медальном зачете Азиады
    Сегодня, 23:27
    На 4 года сняты требования по установке кнопки SOS на казахстанский транспорт
    Сегодня, 23:15
    Бонусы за раннее выявление опасных заболеваний получают врачи в РК
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!