Певец и автор песен Тото Кутуньо умер в возрасте 80 лет

РИМ. ANSA - КАЗИНФОРМ - Певец Тото Кутуньо, наиболее известный своим всемирным хитом 1983 года «L'Italiano», умер во вторник в возрасте 80 лет, сообщил ANSA его менеджер Данило Манкузо, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ANSA.

Кутуньо, чье имя при рождении было Сальваторе, умер в миланской больнице Сан-Раффаэле после продолжительной болезни, которая стала более серьезной в последние несколько месяцев, сообщил Манкузо.

Певец родился в Тоскане в семье сицилийца.